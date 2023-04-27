27 апреля на площадке магазина «Пят`рочка» на Бирюзова, 11 в Рязани открылся первый для региона «Фермерский островок». На начальном этапе свою продукцию для реализации в этом формате представили около 10 рязанских фермеров. Поддержку при реализации проекта обеспечили Правительство Рязанской области, Центр компетенций в сфере с/х кооперации и поддержки фермеров «Корпорации развития Рязанской области», АНО «Агентство развития бизнеса», Корпорация МСП и торговая сеть «Пятерочка».

В честь открытия для посетителей и первых покупателей «Фермерского островка» была организована дегустация товарной линейки – кисломолочной фермерской продукции, сыров, колбасных изделий и мясных деликатесов, кондитерских изделий, кофе рязанской обжарки, травяных чаев в ассортименте, калинника и микрозелени, а также пряников в виде грибов и сушеных мухоморов, которые, как заявляют производители, очень полезны для иммунитета.

«В одиночку малым предпринимателям сложно организовать продажу продукции в крупных магазинах, – прокомментировал идею проекта зампред регионального правительства Виталий Артемов. – Небольшой ассортимент попросту не окупает вложений в размещение торговой точки. С этой задачей поможет справиться «Фермерский островок». Первый из них, который мы открываем сегодня, объединил 10 производителей, работающих в рамках кооперации».

По словам руководителя Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров областной «Корпорации развития» Евгения Кошелкина, запуск проекта удалось обеспечить благодаря комплексному и слаженному подходу всех задействованных госведомств и институтов поддержки бизнеса рязанского региона.

«Мы благодарны коллегам за то, что подержали нашу инициативу и подключились к работе над проектом. Такой комплексный подход в очередной раз подтвердил свою эффективность, – рассказал Евгений Кошелкин. – Совместно с федеральными торговыми сетями была подобрана «проходимая» локация с достаточным уровнем среднего чека, а Центр «Мой бизнес» Рязанской области оказал поддержку по организации застройки островка и его брендированию в объеме 250 тыс. рублей».

Также руководитель Центра компетенций отметил, что практика «Фермерских островков», являясь по сути моделью сбытового с/х кооператива, – действенный инструмент развития в регионе кооперации малых форм хозяйствования. Пройдя регистрацию, участники кооператива получают больше возможностей на меры финансовой господдержки.

Проект «Фермерский островок» реализуется Корпорацией МСП как одно из направлений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня в 23 регионах создано уже 42 «Фермерских островка». Поставщиками продукции могут быть местные производители, продукция должна иметь сертификацию и не продаваться в федеральных торговых сетях. Потенциальные поставщики могут подать заявку на участие в проекте «Фермерский островок» в качестве поставщика через Цифровую платформу МСП МСП.РФ.