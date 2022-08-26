В пятницу, 26 августа, в Академии единоборств в Рязани открылись первые межрегиональные соревнования по художественной гимнастике «Кубок Губернатора». Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

В состязаниях принимают участие представительницы из 11 регионов: Челябинской, Рязанской, Владимирской, Тульской, Орловской, Московской, Ивановской, Тверской, Воронежской областей, г. Москвы и Республики Северная Осетия-Алания.

Участников турнира приветствовал заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин.

— На выступление гимнасток можно смотреть бесконечно, поэтому уверен, что Кубок губернатора станет традиционным и займет свое место среди других захватывающих соревнований по этому виду спорта, — заявил Колдин.

В торжественном открытии турнира приняли участие президент федерации художественной гимнастики Рязанской области Олег Наумов и директор Академии единоборств Виталий Шабанов. На соревнованиях также присутствовали Заслуженный тренер России, тренер, который стоял у истоков образования вида спорта художественная гимнастика в Рязанской области — Нелли Ивановна Иванова и воспитанница рязанской школы художественной гимнастики, судья Международной категории, тренер высшей категории центра олимпийской подготовки города Москвы — Евгения Валерьевна Финкельштейн-Серова.

Юрий Колдин вручил Кубок Губернатора команде Рязанской области, в составе которой — Кормухина Юлия, Антонова Лилия, Антонова Маргарита, Лактюшина Александра (все — СШОР «Академия единоборств»), Батулькина Анастасия (СШОР «Олимпиец»), ставшей победителем в групповых упражнениях по программе «мастер спорта России».

Соревнования проходят в индивидуальной и групповой программах.