В Рязани открыли Музейный центр на Соборной

25 декабря состоялось торжественное открытие Музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на улице Соборной. Подробности сообщила пресс-служба РИАМЗ.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова обратилась к гостям с приветственным словом в видеообращении.

«Сегодня большое событие — открывается масштабный Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Несомненно, музей станет важнейшим центром образования и просвещения, местом притяжения для студентов, преподавателей, ученых и самой широкой аудитории».

Работа над проектом нового здания музея и над его экспозицией осуществлялась при непосредственном участии коллектива музея-заповедника.

«В новом здании оборудованы залы для выставок, зоны комфортного отдыха посетителей, налажена современная система фондохранения. В центре будут действовать эколаборатория и музейная библиотека, детский центр и даже планетарий», — отметила Ольга Борисовна.

Церемонию открытия посетил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Впечатления самые лучшие. Современные и большие пространства, мультимедийное оборудование — потенциал музея огромный. Мы обсудили с директором музея планы выставочной деятельности на следующий год. Обязательно включим посещение музея в школьную программу», — поделился с журналистами Павел Викторович.

На сегодняшний момент завершился первый этап создания экспозиции в Музейном центре РИАМЗ. Новые экспозиционные залы посвящены истории рождения Земли и появлению человека — раздел «До нашей эры», освоению космоса — «Вне земли», формированию природных комплексов региона с доисторических времен до сегодняшнего дня и влиянию на этот процесс деятельности человека — «Среда обитания». Завершает все экспозиция «За тысячи лет до нас», повествующая о ранних этапах освоения этой территории человеком — от эпохи бронзы до появления первых славянских племен.

Директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Елена Харламова рассказала, что в следующем году начнется этап разработки исторической экспозиции, которая в будущем появится в музее.

В настоящее время в выставочных залах Музейного центра РИАМЗ открыты четыре выставки: «Российская империя» из Государственного исторического музея, «Резные образы Рязанской земли. Деревянная полихромная скульптура XVII–XIX веков» (РИАМЗ), «Окно в палеолит» из Государственного археологического музея-заповедника «Костёнки» (Воронежская область), «Стольный город Древней Руси — Рязань» (РИАМЗ).

Директор музея-заповедника Виталий Попов выразил благодарность всем, кто участвовал в строительстве нового здания и помогал в создании экспозиций и выставок, а также вручил Благодарственные письма партнерам проекта.

Для почетных гостей была проведена экскурсия по Музейному центру.

26 декабря Музейный центр РИАМЗ на улице Соборной, 22 откроет свои двери для посетителей.