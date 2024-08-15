В Рязани отключили воду на пяти улицах

В Рязани в четверг, 15 августа, отключили воду на пяти улицах. Информация об этом появилась на сайте Водоканала.

Отключение связано с ремонтными работами. Воды не будет с 9:00 до 15:00.

Адреса, по которым произошло отключение воды:

Ул. Братиславская (6, 6 корп.1, 8, 8 корп.1; 10(Рязанский завод плавленных сыров), 27,27А ( корпуса РГРТУ им.Уткина);

Ул.Гагарина (63/29 (Общежитие №1 РГРТУ им. Уткина), 65, 80, 82, 86, 140-142, 160/2, 59а (ОКБ Спектр);

Ул. Полетаева (30 (Общежитие №3 РГРТУ им. Уткина), 30 корп.1 (Общежитие №4 РГРТУ им. Уткина), 32, 34(ТЦ Кристалл), 19/10, 22, 22 корп.1, 24,25, 25 корп.1, 26, 26 корп.1, 27, 27 корп.1, 28,28 (ГБУ РО Городская детская поликлиника №1), 29,29 корп.1, 31, 31 корп.1, 33/67,34);

Ул. Островского (8/20, 24 корп.1, 24 б);

Ул. Есенина (22).