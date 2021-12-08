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Среда, 8 декабря, 2021
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В Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах

7info7
Информация об отключении воды

В среду, 8 декабря, в Рязани отключили холодную воду по нескольким адресам, сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина – проведение ремонтных работ на водопроводе. Их проводят сотрудники «Рязанского Водоканала».

До 17.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица 3-и Бутырки, дом 3, дом 3 корпус 1, дом 3 корпус 2, дом 3 корпус 3, дом 3 корпус 4, дом 3 корпус 9;
  • улица Татарская, дом 29/44,
  • улица 1-я Красная, дом 26, дом 28, дом 28 корпус 1, дом 28 корпус 2, дом 32 (д/сад №23),
  • улица Старореченская, дом 2 корпус 1, дом 2 корпус 2, дом 2 корпус 3, дом 15 корпус 1, дом 15 корпус 2, дом 15 корпус 3, дом 17, дом 17а, дом 19, дом 19а, дом 32а, дом 32б, дом 54, дом 56;
  • улица Колхозная (Семчино), дома с 1 по 126,
  • улица Советская (Семчино), дом с 1 по 133, улица Свободы, дом с 1 по 140,
  • улица Школьная (Семчино), дом с 1 по 27.

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