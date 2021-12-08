В Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах

В среду, 8 декабря, в Рязани отключили холодную воду по нескольким адресам, сообщили в пресс-службе мэрии.
Причина – проведение ремонтных работ на водопроводе. Их проводят сотрудники «Рязанского Водоканала».
До 17.00 воды не будет по следующим адресам:
- улица 3-и Бутырки, дом 3, дом 3 корпус 1, дом 3 корпус 2, дом 3 корпус 3, дом 3 корпус 4, дом 3 корпус 9;
- улица Татарская, дом 29/44,
- улица 1-я Красная, дом 26, дом 28, дом 28 корпус 1, дом 28 корпус 2, дом 32 (д/сад №23),
- улица Старореченская, дом 2 корпус 1, дом 2 корпус 2, дом 2 корпус 3, дом 15 корпус 1, дом 15 корпус 2, дом 15 корпус 3, дом 17, дом 17а, дом 19, дом 19а, дом 32а, дом 32б, дом 54, дом 56;
- улица Колхозная (Семчино), дома с 1 по 126,
- улица Советская (Семчино), дом с 1 по 133, улица Свободы, дом с 1 по 140,
- улица Школьная (Семчино), дом с 1 по 27.