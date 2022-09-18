Воскресенье, 18 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани остановили 20-летнего нетрезвого водителя ВАЗа, ехавшего ночью по встречной полосе

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Недостоево патрульные полицейские остановили легковушку, двигавшуюся ночью по встречной полосе. У водителя были явные признаки опьянения, – сообщили в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Около половины второго ночи 17 сентября на улице Сельских Строителей наряд остановил ВАЗ-2115, двигавшийся по встречке. В салоне находилась компания молодых людей.

В ходе проверки документов у 20-летнего водителя правоохранители обратили внимание на его покрасневшее лицо и невнятную речь. От водителя исходил запах алкоголя.

На место был вызван экипаж ДПС ГИБДД. От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. На нарушителя наложен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

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