В Рязани обсудили партнерство государства и некоммерческого сектора в развитии гражданского общества

Состоялось межрегиональное совещание на тему «Партнерство государства и некоммерческого сектора в развитии гражданского общества».

Мероприятие прошло на площадке библиотеки имени Горького. Его цель – поиск точек соприкосновения и объединение усилий государственных учреждений и НКО для создания новых социальных проектов, направленных на благо людей. В работе приняли участие заместитель Председателя Правительства Наталья Валентиновна Суворова, министр труда и социальной защиты населения области Денис Андреевич Тараканов, министр здравоохранения Александр Сергеевич Пшенников, сотрудники министерств и ведомств, руководители учреждений социальной сферы и НКО.

Заместитель министра территориальной политики Наталья Ивановна Артонкина рассказала о возможностях ресурсной поддержки СОНКО в регионе, областных конкурсных отборах и деятельности Дома общественных организаций.

Кроме того, в ходе совещания обсуждались актуальные направления социальной сферы как точки роста в развитии партнерства государства и НКО, механизмы обеспечения социально-экономической эффективности организаций социальной сферы, а также пути вовлечения молодых специалистов в грантовую деятельность. Большое внимание было уделено опыту реализации проектов, поддержанных Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив.

Присутствующие приняли участие в деловой игре, направленной на развитие компетенций для участия в грантовых конкурсах. В завершение дня для участников прошла экскурсия в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике.