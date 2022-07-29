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В Рязани начали устанавливать новые уличные светильники

В Рязани начались работы по установке новых светильников. Об этом 29 июля сообщила ВКонтакте мэр города Елена Сорокина.

Подрядчиком выступает ПАО «Россети Центр и Приволжье — Рязаньэнерго». Оборудование производит рязанское предприятие ООО «МГК «Световые Технологии», которое, по словам Сорокиной, активно участвует в импортозамещении.

— Новые светодиодные светильники должны полностью решить основную задачу — создать равномерный световой поток, который отвечает нормативным требованиям. Они обладают большей световой эффективностью, лучшей цветопередачей и минимальной деградацией светодиодов, — написала Сорокина.

Работы идут на улицах Мервинской, Сельских строителей, Дачной, Космонавтов.

В Рязани начали устанавливать новые уличные светильники

Администрация обещает разместить на официальном сайте мэрии интерактивные карты планов по установке новых светильников. Рязанцы смогут контролировать ход проведения работ.

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