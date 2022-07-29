В Рязани начали устанавливать новые уличные светильники

В Рязани начались работы по установке новых светильников. Об этом 29 июля сообщила ВКонтакте мэр города Елена Сорокина.
Подрядчиком выступает ПАО «Россети Центр и Приволжье — Рязаньэнерго». Оборудование производит рязанское предприятие ООО «МГК «Световые Технологии», которое, по словам Сорокиной, активно участвует в импортозамещении.
Работы идут на улицах Мервинской, Сельских строителей, Дачной, Космонавтов.
Администрация обещает разместить на официальном сайте мэрии интерактивные карты планов по установке новых светильников. Рязанцы смогут контролировать ход проведения работ.