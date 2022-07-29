В Рязани начали устанавливать новые уличные светильники

В Рязани начались работы по установке новых светильников. Об этом 29 июля сообщила ВКонтакте мэр города Елена Сорокина.

Подрядчиком выступает ПАО «Россети Центр и Приволжье — Рязаньэнерго». Оборудование производит рязанское предприятие ООО «МГК «Световые Технологии», которое, по словам Сорокиной, активно участвует в импортозамещении.

— Новые светодиодные светильники должны полностью решить основную задачу — создать равномерный световой поток, который отвечает нормативным требованиям. Они обладают большей световой эффективностью, лучшей цветопередачей и минимальной деградацией светодиодов, — написала Сорокина.

Работы идут на улицах Мервинской, Сельских строителей, Дачной, Космонавтов.

Администрация обещает разместить на официальном сайте мэрии интерактивные карты планов по установке новых светильников. Рязанцы смогут контролировать ход проведения работ.