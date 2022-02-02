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Среда, 2 февраля, 2022

В Рязани на улице Семинарской задержали 25-летнего наркомана

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В Рязани на улице Семинарской задержали 25-летнего наркомана

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области
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Прошлой ночью сотрудники рязанской полиции задержали 25-летнего безработного наркомана на улице Семинарской, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Молодого человека, который при виде полицейских попытался уйти в сторону, остановили, потребовали предъявить документы, однако их у него не оказалось. 

Во время беседы патрульные обратили внимание, что юноша находится под воздействием наркотиков. Его доставили в отдел, где выяснилось, что при нём находился сверток с наркотическим кристаллическим веществом массой 0.5 грамма. 

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотиков в значительном размере).

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