В Рязани на благоустройство Черезовских прудов выделено 29 млн рублей

В Рязани планируют благоустроить Черезовские пруды на улице Новосёлов. Тендер опубликован на «Единой информационной системе в сфере закупок».
Начальная цена контракта составляет около 29 млн рублей. Заказчик — Управление благоустройства Рязани.
Работы должны пройти в 3 этапа. Старт запланирован на 1 июля 2023 года, завершение — на 31 октября 2023 года.
Подрядчик должен будет выполнить земляные работы, обустроить покрытия, видеонаблюдение и освещение.
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