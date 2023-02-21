В Рязани на благоустройство Черезовских прудов выделено 29 млн рублей

В Рязани планируют благоустроить Черезовские пруды на улице Новосёлов. Тендер опубликован на «Единой информационной системе в сфере закупок».

Начальная цена контракта составляет около 29 млн рублей. Заказчик — Управление благоустройства Рязани.

Работы должны пройти в 3 этапа. Старт запланирован на 1 июля 2023 года, завершение — на 31 октября 2023 года.

Подрядчик должен будет выполнить земляные работы, обустроить покрытия, видеонаблюдение и освещение.