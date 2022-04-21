В Рязани мужчина угрожал убить жену «розочкой»

В квартире на улице Великанова Рязани 44-летний мужчина угрожал убить свою 46-летнюю супругу «розочкой», сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Во время бытовой ссоры мужчина разбил стеклянную бутылку из-под водки и стал угрожать ей жене.

На место происшествия выехали полицейские и пресекли опасные действия. Злоумышленника доставили в отдел.

Дознавателем ОМВД России по Московскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Максимальный срок наказания — 2 года лишения свободы.