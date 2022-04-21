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Четверг, 21 апреля, 2022

В Рязани мужчина угрожал убить жену «розочкой»

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В Рязани мужчина угрожал убить жену «розочкой»

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В квартире на улице Великанова Рязани 44-летний мужчина угрожал убить свою 46-летнюю супругу «розочкой», сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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Во время бытовой ссоры мужчина разбил стеклянную бутылку из-под водки и стал угрожать ей жене. 

На место происшествия выехали полицейские и пресекли опасные действия. Злоумышленника доставили в отдел. 

Дознавателем ОМВД России по Московскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Максимальный срок наказания — 2 года лишения свободы.

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