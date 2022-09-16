Пятница, 16 сентября, 2022
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В Рязани мужчина стрелял с балкона из травматического пистолета

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В Рязани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего с балкона из травматического пистолета. Подробности произошедшего обнародовали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл на улице Гайдара. У местного жителя произошёл конфликт с отдыхавшей во дворе компанией молодых людей. Поднявшись в свою квартиру, рязанец вышел на балкон и несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Сотрудники Росгвардии установили местонахождение стрелка и задержали его. Ранее судимый местный житель 1969 года рождения передан полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Никто не пострадал. Оружие изъято. Проводится проверка.

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