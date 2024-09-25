Среда, 25 сентября, 2024

В Рязани медики ОДКБ спасли девочку, проглотившую 37 магнитов

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/minzdravro

В Рязани врачи областной детской клинической больницы помогли юной пациентке, проглотившей 37 магнитных шариков. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Магниты удаляли хирургическим путём. Мама рязанки забила тревогу, когда увидела, что большая часть головоломки исчезла. Шарики достали из желудка, тонкой и толстой кишки ребенка.

Обычно пациентам с такого рода проблемами 2–3 года, однако как-то был и 10-месячный малыш. Особый возраст, когда ребенок познает мир всеми органами чувств, в том числе на вкус.

По словам завотделением хирургии ОДКБ имени Дмитриевой Олега Ларькина, многие родители не понимают, какую опасность несут магнитные игрушки. Некоторое время назад они были популярны, затем вышли из моды, но сейчас появились снова. 

Отдельные шарики не особо опасны — они выходят из организма ребёнка естественным путём. Но если их несколько, последствия могут быть очень серьёзные. Примагничиваясь друг к другу в теле ребёнка, шарики повреждают внутренние органы, проделывают отверстия в отделах ЖКТ. 

Ларькин призывает ни в коем случае не давать такие игрушки детям. 

— Магнитные игрушки – не шутки, что они несут реальную опасность ребенку, – уверен медик.

Не все случаи заканчиваются легко, некоторым детям приходится делать операции. 

В Рязани медики ОДКБ спасли девочку, проглотившую 37 магнитов

— В этом году уже было несколько случаев, — рассказал Ларькин. — Двух пациентов вылечили без операции, эндоскопическим методом, убрав шарики с помощью инструментов через пищевод. 

Ещё одному малышу повезло меньше. Мальчик поступил в хирургическое отделение, родители не смогли сказать, когда он проглотил магниты. 

— Пришлось выводить кишечную стому. Послеоперационный период прошел, в прошлом месяце мы стому закрыли. Малыш в добром здравии отправился домой. А ведь без этого можно было бы обойтись, прояви родители больше внимания, – подчеркивает Олег Ларькин.

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