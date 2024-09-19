Четверг, 19 сентября, 2024

В Рязани медики ОДКБ поставили на ноги подростка, впавшего в кому после ДТП

Автор: Алексей Самохин

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Фото: vk.com/minzdravro

Врачи Рязанской ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой поставили на ноги 14-летнего мальчика, который поступил в больницу с тяжелейшими травмами после страшной автокатастрофы. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

ДТП произошло на федеральной трассе, ребенок был в крайне тяжелом состоянии: месяц провел в коме, находился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), дышал через трахеостому. Среди его травм были серьезные повреждения головы, разрыв печени и селезенки, ушибы легких и сердца, компрессионный перелом позвоночника и переломы конечностей.

Команда специалистов, включавшая травматологов, хирургов и реаниматологов, спасала мальчика на начальном этапе. Когда его состояние стабилизировалось, к работе подключились медики отделения реабилитации и восстановительной терапии.

По словам и. о. заведующего отделения реабилитации, кандидата медицинских наук Екатерины Блоховой, изначально мальчик был в крайне тяжелом состоянии: он не мог двигаться, говорить и самостоятельно питаться. Врачи постепенно вернули его к нормальной жизни: он снова научился двигаться, разговаривать и обслуживать себя.

Реабилитация включала физиопроцедуры, массаж, лечебную гимнастику, занятия на роботизированном оборудовании, а также аудиотренинг и музыкотерапию.

Благодаря усилиям реабилитологов, физиотерапевтов, инструкторов ЛФК и медсестер, а также при поддержке брата, мальчик смог встать и теперь передвигается на костылях. Врачи отмечают, что реабилитация будет продолжаться, но прогнозы благоприятные, пациент восстанавливается быстрыми темпами.

При поступлении мальчик набрал минимальное количество баллов на шкале оценки двигательных и умственных функций, благодаря лечению этот показатель увеличился в четыре раза, что стало большим достижением для медицинской команды.

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