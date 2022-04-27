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Среда, 27 апреля, 2022

В Рязани машина скорой помощи провалилась в асфальт

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В Рязани машина скорой помощи провалилась в асфальт

Александр Ильин
Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

В одном из дворов Рязани автомобиль скорой помощи провалился в асфальт. Видео с места ЧП опубликовали в группе «RZN LIFE». 

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Инцидент случился вечером во вторник, 26 апреля. На месте происшествия работали спасатели. 

«Парковка во дворе решила уйти под землю, прихватив и скорую», — написал очевидец. 

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