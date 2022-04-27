В Рязани машина скорой помощи провалилась в асфальт

В одном из дворов Рязани автомобиль скорой помощи провалился в асфальт. Видео с места ЧП опубликовали в группе «RZN LIFE».
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Инцидент случился вечером во вторник, 26 апреля. На месте происшествия работали спасатели.
В одном из дворов Рязани автомобиль скорой помощи провалился в асфальт. Видео с места ЧП опубликовали в группе «RZN LIFE».
Инцидент случился вечером во вторник, 26 апреля. На месте происшествия работали спасатели.
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