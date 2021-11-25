В Рязани ищут перевозчика на маршрут № 45

В Рязани выбирают перевозчика для работы на маршруте № 45М2. Информацию опубликовал общественный совет при управлении транспорта.

Маршрутка № 45М2 будет ездить из посёлка Ворошиловка до микрорайона ДПР-1. Регистрационный номер маршрута 57 на 8 единиц подвижного состава среднего класса, минимальной вместимостью — 33 человека.

Приём заявок проходит в рабочие дни 25.11.2021 с 13.48 до 18.00, 26.11.2021 и 29.11.2021 с 09.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 по адресу: 390046, г. Рязань, Введенская ул., 107., каб. 209.