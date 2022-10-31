В Рязани ищут очевидцев ДТП на улице Маяковского

В полиции просят откликнуться очевидцев дорожного происшествия, произошедшего 11 ноября 2021 года около 17 часов возле дома 17 по улице Маяковского в Рязани.

56-летний рязанец за рулём «Лады Калины» сбил 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в медучреждение.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 к. 1, кабинет №12.

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