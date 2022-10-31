Понедельник, 31 октября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани ищут очевидцев ДТП на улице Маяковского

На главнуюНовости Рязани

В полиции просят откликнуться очевидцев дорожного происшествия, произошедшего 11 ноября 2021 года около 17 часов возле дома 17 по улице Маяковского в Рязани.

56-летний рязанец за рулём «Лады Калины» сбил 58-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в медучреждение.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят обращаться по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 к. 1, кабинет №12.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/