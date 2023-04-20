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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани идёт капитальный ремонт школы №15

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Фото со страницы Николая Любимова ВКонтакте

В рязанской школе №15 идёт капремонт. Учреждение входит в двадцатку объектов, которые в 2023 году модернизируют по госпрограмме капремонта «Развитие образования».

Ход реализации программы в Рязанской области обсудили Николай Любимов и министр образования региона Ольга Щетинкина. Как отметил сенатор, повышение качества и комфорта образовательного процесса для детей и педагогов постоянно находятся в фокусе внимания верхней палаты парламента и лично Валентины Матвиенко.

В школе идёт ремонт учебных классов, общих помещений, фасада и входной группы, а также кровли здания и инженерных систем. Учебное учреждение получит новую мебель, компьютеры и интерактивную аппаратуру, оборудование для школьного музея. Территорию школы благоустроят.

В 2022 году мероприятия программы охватили 19 учреждений в 10 рязанских муниципалитетах, большинство из которых в сельской местности. По плану минобразования Рязанской области, к началу следующего учебного года работы будут завершены «под ключ».

В Рязани идёт капитальный ремонт школы №15
В Рязани идёт капитальный ремонт школы №15

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