В Рязани и области назначили судей

Указом Президента Российской Федерации № 685 от 13 августа 2024 года были назначены:

— Герасимова Ольга Валентиновна — заместителем председателя Скопинского районного суда Рязанской области;

— Сафронов Сергей Владимирович — заместителем председателя Советского районного суда города Рязани;

— Кузнецова Анна Николаевна — судьёй Железнодорожного районного суда города Рязани;

— Коверкина Екатерина Николаевна — судьёй Московского районного суда города Рязани.

О назначениях сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.