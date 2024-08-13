Вторник, 13 августа, 2024

В Рязани и области назначили судей

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/sudpress62

Указом Президента Российской Федерации № 685 от 13 августа 2024 года были назначены:

— Герасимова Ольга Валентиновна — заместителем председателя Скопинского районного суда Рязанской области;

— Сафронов Сергей Владимирович — заместителем председателя Советского районного суда города Рязани;

— Кузнецова Анна Николаевна — судьёй Железнодорожного районного суда города Рязани;

— Коверкина Екатерина Николаевна — судьёй Московского районного суда города Рязани.

О назначениях сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

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