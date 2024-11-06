В Рязани чистят пешеходные зоны, лестницы и парки

Сотрудники Дирекции благоустройства 6 ноября продолжают обработку пешеходных зон, лестниц, дорожек в парках и скверах. В городе работает спецтехника. Там, где она не может проехать, работы проводятся вручную, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Лестницы чистили и обрабатывали на улицах Черновицкой, Березовой, площади Театральной, Лыбедском бульваре, поселке Остров, 2-е Бутырки. Тротуары обрабатывали на улицах Горького, Введенской, Щедрина, Свободы, Новоселов, Тимакова и других. Также обрабатывали от гололеда дорожки в сквере 26 Бакинских комиссаров и Гвардейском сквере.

Ветки вывозили на улицах Халтурина, Циолковского, Шевченко, 2-я Линия, порубочные остатки – Гагарина, Ленинского Комсомола. Дикорастущую поросль удаляли в парке им. Ю.А. Гагарина.

Грунтовые наносы убирают на улице Полевой в районе Песочня.