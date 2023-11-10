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В Рязани цены на обслуживание газового оборудования увеличатся на 15% за три года

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Гендиректор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов высказался о слухах насчёт того, что обслуживание газового оборудования резко подорожает. О том, случится ли это, он рассказал в прямом эфире, который 9 ноября провёл региональный ЦУР.

Иванов рассказал: если говорить о росте стоимости обслуживания внутридомового оборудования, то на пользователях это никак не отразится. Затраты лягут на управляющую компанию и войдут в оплату за содержание жилья. Если говорить об обслуживании внутриквартирного газового оборудования, за три года рост цен составит 15%

Все тарифы на техническое обслуживание оборудования можно найти на сайте «Рязаньгоргаза».

Основной темой прямого эфира стало заключение новых договоров. Владимир Иванов рассказал, как правильно сделать это. Также Владимир Иванов объяснил, нужно ли платить за переоформление договора и отключат ли газ тем, кто не успеет это сделать.

Ранее по теме: С 1 января тысячи жителей Рязани могут остаться без газа.

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