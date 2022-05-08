В Рязань прибыл «Поезд Памяти»

8 мая в Рязань прибыл тематический «Поезд Памяти», сообщает пресс-служба мэрии.

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В составе поезда — паровоз, вагон-теплушка, платформа с пушкой. Торжественное мероприятие встречи поезда состоялось на вокзале Рязань-1.

«Поезд Памяти» прибыл в Рязань по инициативе Московской железной дороги. В 1945 году на Рижский и Белорусский вокзалы на таких же поездах возвращались домой солдаты.

От вокзала «Рязань-1» поезд проследовал до «Рязани-2», где состоялся праздничный концерт. Участников акции ждали выступления Рязанского государственного академического народного хора, других артистов.