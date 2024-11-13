В ритме сальсы  

Сальса – это один из латиноамериканских танцев, обучает которому рязанец Михаил Кобзев.

Михаил много лет трудился в качестве оператора технологических установок на нефтезаводе. Профессия сугубо техническая. Но многие знают его, как одного из лидеров современного танцевального направления Рязани. С показом своих творческих танцевальных достижений он был одним из немногих рязанцев, выступающих в зарубежных странах. К тому же Михаил успевает делиться опытом и обучает тех людей, которые тоже приобщились к новому для нашего края направлению танцевального искусства.

Пример для подражания

Родился Михаил в Воронеже. А в Рязань попал после крушения Советского Союза, когда, ещё будучи школьником, переехал с родителями в наш город, в котором проживали родственники.

– Я с детства был ребёнком физически активным и развитым, – отвечает Михаил на вопрос, как он приобщился к танцам, – и в Рязани увлёкся сначала занятиями по системе ушу (это разновидность китайской гимнастики). А потом стал заниматься тайским боксом (в нём можно наносить удары не только руками, но и ногами). Обучался этому виду спорта не только в Рязани: несколько раз ездил в Таиланд. Но в серьёзных соревнованиях там поучаствовать не пришлось. Меня смущало то, что во имя победы, чтобы занять призовое место, я должен был быть в каком-то смысле беспощадным и бесчеловечным. От необходимости безжалостно лупить своего оппонента на ринге мне становилось как-то не по себе. Мой духовный дискомфорт от этого вида спорта повлиял на то, что бокс я оставил. Сначала думал – временно, получилось же так, что навсегда. А в то время моя знакомая, занимающаяся бальными спортивными танцами, оказалась без партнёра. И попросила меня его заменить. Я согласился. И мне танцевать очень понравилось. Вскоре мы с той девушкой расстались. А танцую я до сих пор.

Заниматься танцами Миша Кобзев начал во Дворце культуры нефтезавода (сейчас это Дворец молодёжи). Руководил танцевальным кружком Александр Иванович Обцешко.

– Он был тогда уже в солидном возрасте, – говорит о своём кумире Михаил, – но его энергии и творческому самовыражению в танце могли позавидовать и молодые. Этот человек и сейчас для меня – лучший пример для подражания. Думая об Александре Ивановиче, я всегда убеждаюсь, что нельзя надолго зажечь других каким-то делом, если не горишь сам. И ещё любимое занятие требует того, чтобы не только отдаваться ему целиком, без оглядки на неудобства и сложности, но и отдавать себя другим. Иначе любое хорошее начинание не будет долговременным.

Свобода самовыражения

Когда Миша Кобзев чувствовал себя на танцполе уже вполне уверенно, он решил сменить бальные танцы на какое-нибудь другое танцевальное направление.

– Бальные танцы в наше время – это прежде всего спорт, – отвечает Михаил на вопрос, почему он это сделал, – и как во всяком другом виде спорта, его правила жёстко регламентированы. На соревнованиях я ощущал себя в духовном смысле каким-то закрепощённым. А хотелось в этом смысле полной свободы самовыражения.

Оказывается, помимо общеизвестной классики различных танцевальных школ, имеющих давние традиции, есть и танцы несколько иного рода, – так называемые социальные танцы направления сальса (ударение на первом «а»).

– Это популярное сейчас во многих странах мира творчество кубинских уличных танцоров, – поясняет Михаил. – Слово «социальные» в данном случае означает, что они зародились не в аристократических кругах, а на городских задворках. Это поистине народные танцы, поскольку движения в них не требуют постижения секретов «высокой» хореографии. И заниматься ими может любой человек, вне зависимости от степени физической подготовки или музыкального слуха. И то и другое возможно развить во время танцевальных занятий. Я знаю таких людей от 16 до 75 лет, которые с помощью сальсы развили очень в значительной степени музыкальный слух и обрели физическую форму, достаточную для выступления на самом высоком уровне. А вообще слово сальса (salsa) – испанское (на этом языке разговаривают на Кубе). Оно переводится, как соус. Вот и я поймал себя на мысли, что в этих танцах я нашёл для себя некую духовно-эстетическую приправу, которой мне не хватало в спортивных бальных танцах.

Танцевальная мечта

На Рязанщине первым пропагандистом этого направления танцев, как сообщили знающие люди, был Ринат Галиев. В числе занимающихся в его школе рязанцев был и Михаил Кобзев. Он то и захотел продолжить дело своего старшего наставника, когда тот покинул наш город и уехал на постоянное место жительства в Казань.

– На первых порах было очень сложно, – поведал рязанский энтузиаст, – но рассказывать о превратностях первых моих «проб и ошибок» в роли руководителя танцевальной студии не буду, потому что это мало кому интересно. Скажу только, что сейчас я передаю свой танцевальный опыт и обучаю более сорока рязанцев, которые тоже приобщились к любимому мною направлению танцевального искусства.

Михаил Кобзев не только обучает рязанцев, но и обучается сам – систематически ездит в Москву, осваивает секреты мастерства профессиональных танцоров. А также участвует различных в фестивалях сальсы, которые набирают всё большую популярность и ежегодно проводятся в разных странах.

– Первый мировой сальса-чемпионат (World Salsa Championships) состоялся в декабре 2005 года в США, – говорит Михаил. – А я лично принял участие в сальса-фестивалях, проводимых в Хорватии (г. Ровинь), Польше (г. Варшава), Испании (г.Йорет-де-Мар), Венгрии (г. Будапешт), Италии (г. Милан), Грузии (г. Батуми). В 2020 году я должен был поехать на подобный фестиваль в Грецию, но помешала короновирусная ситуация.

– А чего бы вы хотели достичь, о чём мечтаете?

– Для меня танец – это не просто движение в виде набора взаимосвязанных между собой телодвижений, а движение одухотворенное. Глядишь иногда на парящую в небе птицу и создаётся впечатление, что она чувствует себя растворенной в небе. Так вот и я лично чувствую себя как бы растворенным в танце. Хочу передать эту радость моим ученикам. И ещё надеюсь, что когда-нибудь смогу поехать на сальса-фестивали и по городам России, и по зарубежным странам не единственным рязанцем, а с целой командой земляков-единомышленников. Уже возникли новые стили того танцевального направления, которым я занимаюсь. Есть, например, сальса Нью-Йорк. А я хочу, чтобы когда-нибудь появилась сальса Рязань.

Сейчас в смысле творческого сотрудничества с западными странами понятно какая ситуация, и затрагивать эту тему в разговоре с Михаилом я не счёл нужным.

Евгений Данилин