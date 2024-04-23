В РГУ прошла первая после ухода Мурога зарядка с ректором

Первая после ухода в Совет Федерации Игоря Мурога зарядка с ректором прошла в РГУ имени Есенина. Об этом сообщается на странице рязанского вуза ВКонтакте.

В мероприятии приняли участие исполняющая обязанности ректора Лариса Лазуткина, проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Светлана Алентикова, директор института психологии, педагогики и социальной работы Светлана Сысоева. Гостем зарядки стала выпускница 2001 года факультета психологии и педагогики РГУ — заместитель директора по учебной работе школы Nº10 города Рязани, учитель начальных классов Оксана Крючкова.

После зарядки свои способности продемонстрировала студентка 1-го курса института истории, философии и политических наук Екатерина Овчаренко, выполнив комплекс силовых упражнений.

В завершение мероприятия состоялось награждение за достижения в ряде этапов Спартакиады среди преподавателей и сотрудников университета.

Фото: vk.com/ryazanuni