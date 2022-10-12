В РГУ имени Есенина пройдёт фестиваль «НАУКА 0+»

С 21 по 22 октября в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоится фестиваль «НАУКА 0+».

Посетители мероприятия смогут посетить творческие мастерские, научные шоу, научно-популярные лекции, мультимедийные инсталляции, интерактивных выставки, мастер-классы, экспозиции и экскурсии.

В рамках фестиваля будут действовать свыше 30 тематических площадок:

Астрономическая обсерватория;

Виртуальное туристическое агентство «Веселый компас»;

Германия и Россия – страны великих открытий;

Жестовая и дактильная речь;

Загадки криминалистики;

Игра «Сто к одному»;

Испания в лицах;

Квест, посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина;

Квиз Knowledge Is Power;

Лего-конструирование и робототехника;

Мастер-класс «Интересная профессия — логопед!»;

Машина времени (день с географом);

Мир химии;

Научно-творческая лаборатория «Разумейка»;

Особенности китайского летоисчисления;

Очевидное – невероятное;

Первая помощь в очаге ЧС;

Познай свой организм;

Познакомься со своими микробами;

Птичий экспресс;

Разговор с камнями (день с географом);

Сам себе рекламист;

Слово о словах: увлекательное путешествие в мир английских слов;

Создание сценического образа: система Станиславского в действии;

Страны-континенты;

Удивительный наномир;

Чем мы дышим?;

Чистота – залог здоровья!;

Что такое манга? Комиксы или произведения искусства?;

Big Data – новая нефть;

Le monopole français (Монополия по-французски);

IT-CUBE. Рязань;

Цифровой регион;

Клуб технического творчества «КПД РГРТУ»;

Детский технопарк Кванториум «Дружба».

Возрастное ограничение 6+

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