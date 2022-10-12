В РГУ имени Есенина пройдёт фестиваль «НАУКА 0+»

С 21 по 22 октября в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоится фестиваль «НАУКА 0+».
Посетители мероприятия смогут посетить творческие мастерские, научные шоу, научно-популярные лекции, мультимедийные инсталляции, интерактивных выставки, мастер-классы, экспозиции и экскурсии.
В рамках фестиваля будут действовать свыше 30 тематических площадок:
Астрономическая обсерватория;
Виртуальное туристическое агентство «Веселый компас»;
Германия и Россия – страны великих открытий;
Жестовая и дактильная речь;
Загадки криминалистики;
Игра «Сто к одному»;
Испания в лицах;
Квест, посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина;
Квиз Knowledge Is Power;
Лего-конструирование и робототехника;
Мастер-класс «Интересная профессия — логопед!»;
Машина времени (день с географом);
Мир химии;
Научно-творческая лаборатория «Разумейка»;
Особенности китайского летоисчисления;
Очевидное – невероятное;
Первая помощь в очаге ЧС;
Познай свой организм;
Познакомься со своими микробами;
Птичий экспресс;
Разговор с камнями (день с географом);
Сам себе рекламист;
Слово о словах: увлекательное путешествие в мир английских слов;
Создание сценического образа: система Станиславского в действии;
Страны-континенты;
Удивительный наномир;
Чем мы дышим?;
Чистота – залог здоровья!;
Что такое манга? Комиксы или произведения искусства?;
Big Data – новая нефть;
Le monopole français (Монополия по-французски);
IT-CUBE. Рязань;
Цифровой регион;
Клуб технического творчества «КПД РГРТУ»;
Детский технопарк Кванториум «Дружба».
Возрастное ограничение 6+
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