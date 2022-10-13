В районе Хамбушево в Рязани ликвидировали незаконную свалку

Власти Рязани ликвидировали несанкционированную свалку на муниципальном полигоне в районе Хамбушево после вмешательства Народного фронта. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Завоз строительных отходов на полигон зафиксировали представители общественного движения в начале осени и призвали городские власти не допустить образования свалки из остатков рубероида и шин на территории, которая предназначается для вывоза сухих деревьев и древесных отходов, а зимой — снега.

Администрация Рязани приняла меры после поступившего от общественников сигнала и вывезла с данной территории стройотходы.

Представители пропрезидентского движения обеспокоены также тем, что на соседней территории расположена рекультивированная в 2021 году несанкционированная свалка. Большую часть из 81 млн рублей, потраченных на это, предоставил федеральный бюджет.

Сопредседатель штаба Народного фронта в Рязанской области Евгений Рыбаков удовлетворён оперативной реакцией городской мэрии.

Евгений Рыбаков: «Тем не менее мы хотим от городских властей ужесточения контроля выполнения правил утилизации строительных отходов. Мы неоднократно убеждались в том, что эти правила нарушаются в разных районах Рязани. В противном случае затраты на ликвидацию несанкционированных свалок могут стать дополнительной нагрузкой на бюджет»

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