В Путятинском районе женщина незаконно получала «чернобыльское» пособие

Сотрудники пункта полиции в посёлке Путятино МО МВД Шацкий вскрыли факт мошенничества при получении социального пособия.

45-летняя женщина незаконно получала соцвыплату за проживание в зоне, подвергавшейся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС. Подробности раскрыли в УМВД по Рязанской области.

Уполномоченный полиции выяснил, что подозреваемая в январе 2020 года зарегистрировались в одном из сёл Путятинского района, которое входит в перечень населённых пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Женщине назначили периодичную социальную выплату из Пенсионного фонда. Однако, как оказалось, по факту злоумышленница постоянно проживала в Рязани. Незаконно ей удалось получить 18 665 рублей.

Дознаватель МО МВД Шацкий возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Санкция статьи предусматривает штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы до 2 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до 4 месяцев.

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