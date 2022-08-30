В Пронском районе пенсионер за рулём Opel Vivaro съехал в кювет

В Пронском районе 72-летний рязанец на Opel Vivaro съехал в кювет, 62-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошёл 30 августа около 11 часов на 54-ом километре трассы Рязань — Пронск — Скопин. Предварительные данные сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Автомобиль, за рулём которого был 72-летний житель областного центра, двигался в сторону Рязани. Водитель, не выбрав оптимальную скорость, не справился с управлением. Машина слетела в кювет.

Пассажирка обращалась за медицинской помощью. Проводится проверка случившегося.