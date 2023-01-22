Воскресенье, 22 января, 2023
Татьяна Проводина

В производство рязанских шампиньонов в течение двух лет инвестируют полтора миллиарда рублей

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Фото со страницы Павла Малкова ВКонтакте

На предприятии «Рязань машрумс групп» реализуется инвестиционный проект, предусматривающий создание около 500 рабочих мест. К 2025 году общий объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

Губернатор Рязанской области отметил рост спроса на продукцию компании – рязанские шампиньоны есть на прилавках региональных и федеральных торговых сетей.

В производство рязанских шампиньонов в течение двух лет инвестируют полтора миллиарда рублей
В производство рязанских шампиньонов в течение двух лет инвестируют полтора миллиарда рублей

Павел Малков: «В линейку добавляются маринованные шампиньоны. Сырьё, тара и упаковка — российские. Но производство не просто импортозаместили. Торф для выращивания грибов поставляет предприятие из Спасского района. Радует, что налажен контакт между бизнесом внутри региона»

Вручную идёт только сбор грибов, остальные процессы автоматизированы. Штат сотрудников состоит только из местных жителей. Предприятие привлекает молодых специалистов из сельхозуниверситета и взаимодействует с вузом в научных проектах – например, для разработки и внедрения новых органических удобрений.

В производство рязанских шампиньонов в течение двух лет инвестируют полтора миллиарда рублей
В производство рязанских шампиньонов в течение двух лет инвестируют полтора миллиарда рублей

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