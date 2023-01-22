В производство рязанских шампиньонов в течение двух лет инвестируют полтора миллиарда рублей

На предприятии «Рязань машрумс групп» реализуется инвестиционный проект, предусматривающий создание около 500 рабочих мест. К 2025 году общий объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей.
Губернатор Рязанской области отметил рост спроса на продукцию компании – рязанские шампиньоны есть на прилавках региональных и федеральных торговых сетей.
Вручную идёт только сбор грибов, остальные процессы автоматизированы. Штат сотрудников состоит только из местных жителей. Предприятие привлекает молодых специалистов из сельхозуниверситета и взаимодействует с вузом в научных проектах – например, для разработки и внедрения новых органических удобрений.
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