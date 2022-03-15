В посёлке Строитель наркоман ограбил на улице 20-летнего юношу

В рязанском посёлке Строитель 24-летний наркоман ограбил на улице 20-летнего молодого человека, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Злоумышленник вырвал из рук потерпевшего смартфон и скрылся. Похищенный гаджет мужчина продал случайным знакомым, на вырученные деньги купил наркотические вещества.

Полиция, получив описание внешности подозреваемого, задержала его. Телефон также удалось найти и изъять.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет.