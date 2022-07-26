В посёлке Шлаковый задержали двух девушек, подозреваемых в сбыте наркотиков.

Уголовное дело в отношении жительниц Рязани 20 и 18 лет возбудили по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Роли девушек в противозаконной деятельности устанавливаются. Их подозревают в распространении «синтетики» через интернет-магазин.

Неработающих рязанок задержали на улице Телевизионной. При досмотре у одной из них нашли и изъяли 38 граммов производного N-метилэфедрона. Запрещённое вещество было расфасовано в 50 пакетиков.

По предварительным данным, подозреваемые по указанию куратора забрали «товар» из тайника и должны были распространить в закладках среди потребителей. Девушки и сами употребляли запрещённые вещества, – отмечается в сообщении.

Позже на улице Боголюбова оперативники нашли закладку с 1 граммом наркотика, ранее сделанную девушками.