В поликлинике Ярославля охранник распылил в лицо 80-летней пенсионерке перцовый баллончик

В поликлинике №2 в Ярославле охранник распылил содержимое перцового баллончика в лицо 80-летней пенсионерки, которая зашла погреться, сообщает 76.RU.
По словам очевидцев, сотрудник ЧОП несколько раз подходил к женщине со словами «я тебя сейчас вышвырну отсюда».
После этого мужчина вернулся с перцовым баллончиком и распылил его в лицо пенсионерки. Пострадавшая схватилась за глаза и начала просить о помощи. К ней выбежала фельдшер, чтобы промыть глаза. Позже женщину доставили в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы.
По факту случившегося полиция и депздрав начали проверки.