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Четверг, 30 декабря, 2021
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В поликлинике Ярославля охранник распылил в лицо 80-летней пенсионерке перцовый баллончик

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» / Vk.com

В поликлинике №2 в Ярославле охранник распылил содержимое перцового баллончика в лицо 80-летней пенсионерки, которая зашла погреться, сообщает 76.RU. 

По словам очевидцев, сотрудник ЧОП несколько раз подходил к женщине со словами «я тебя сейчас вышвырну отсюда». 

«[Охранник] взял её за «шиворот», ну, за куртку, и начал поднимать с места. Она стала кричать: «Отпусти!» и пытаться отбиться. Далее он опять ушел в каморку, и тут уже я не выдержала и стала ему кричать: «Что вы делаете, прекратите!», — рассказала одна из посетительниц медучреждения.

После этого мужчина вернулся с перцовым баллончиком и распылил его в лицо пенсионерки. Пострадавшая схватилась за глаза и начала просить о помощи. К ней выбежала фельдшер, чтобы промыть глаза. Позже женщину доставили в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы. 

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По факту случившегося полиция и депздрав начали проверки.

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