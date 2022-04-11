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Понедельник, 11 апреля, 2022

В подмосковных Химках 20-летний почтальон зарезал прохожего

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В подмосковных Химках 20-летний почтальон зарезал прохожего

Александр Ильин

В подмосковных Химках 20-летний почтальон подозревается в убийстве 33-летнего мужчины, сообщает КП. 

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Окровавленное тело погибшего обнаружили около 4:00 утра 10 апреля. Мужчина скончался на месте от колото-резаных ран. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого — 20-летнего почтальона. Выяснилось, что между мужчинами случился конфликт, в ходе которого почтальон зарезал оппонента и скрылся.

По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента. 

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