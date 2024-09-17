Вторник, 17 сентября, 2024

В Подмосковье вводят ограничения по работе для мигрантов

Автор: 7info7

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Изображение от Freepik

В Московской области с 1 января 2025 года вводятся ограничения на работу мигрантов по патентам. Об этом сообщает Московский Комсомолец.

Как сообщили в Правительстве Московской области, работа иностранцев будет ограничена в сфере торговли алкоголем и табаком, в общепите. Привлечение мигрантов пересмотрят также в сфере социальных услуг, в спортивной, культурно-развлекательной, медицинской и образовательной отраслях.

Зампред Подмосковного Правительства Наталия Масленкина подчеркнула, что данные меры позволят минимизировать потенциальные конфликты на этнической почве. Экономически дефицит сотрудников в перечисленных областях деятельности планируется восполнить за счет отечественных специалистов.

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