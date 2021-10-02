В Подмосковье сын мог мумифицировать своих родителей из-за обиды на плохие гены

В подмосковном Одинцове местный житель Александр Ткаченко мог мумифицировать своих родителей из-за обиды на плохие гены, пишет SHOT.

Ранее их мумии без ступней обнаружили упакованными в ящики. Напоминающий гроб странный короб появился на лестничной клетке одного из домов, а второй такой обнаружили в машине. Тела могли пролежать в квартире полгода. Несмотря на жуткий запах, трогать чужую «собственность» жильцы не решались.

По предварительной версии, их сын начал страдать алкоголизмом полгода назад. Он накопил множество долгов на ставках и перестал платить за съемную квартиру. В итоге он решил убить родителей, которых считал виноватыми во всех бедах.

В частности, мужчина считал, что они оставили ему наследство, а лишь одарили плохими генами. По этой причине злоумышленник мог убить стариков, мумифицировать их и спрятать в ящиках.

Однажды мужчина и его бывшая жена пытались загрузить ящики в «Газель», однако в этот момент к ним приехал хозяин жилплощади, чтобы разобраться с долгами. После этого парочка сбежала. Сейчас мужчину и женщину разыскивают.