В Подмосковье мигрант надругался над девочкой в вагончике для фаст-фуда

Полиция задержала 31-летнего уроженца Таджикистана, который надругался над девочкой в вагончике для фаст-фуда в Орехово-Зуеве, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 10-летняя девочка во время каникул проголодалась и пошла купить себе хот-дог рядом с домом. Продавец начал делать ребенку комплименты и пообещал показать самокат.

В помещении злоумышленник начал трогать жертву и заставил прикасаться ладонью к своим интимным местам через одежду.

«Девочка отдернула руку и убежала домой», – говорится в публикации

Там она позвонила маме, которая вызвала полицейских. Возбуждено уголовное дело.