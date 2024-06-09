Воскресенье, 9 июня, 2024

В Подмосковье мигрант надругался над девочкой в вагончике для фаст-фуда

Автор: powder

Опубликовано

Полиция задержала 31-летнего уроженца Таджикистана, который надругался над девочкой в вагончике для фаст-фуда в Орехово-Зуеве, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 10-летняя девочка во время каникул проголодалась и пошла купить себе хот-дог рядом с домом. Продавец начал делать ребенку комплименты и пообещал показать самокат.

В помещении злоумышленник начал трогать жертву и заставил прикасаться ладонью к своим интимным местам через одежду.

«Девочка отдернула руку и убежала домой», – говорится в публикации

Там она позвонила маме, которая вызвала полицейских. Возбуждено уголовное дело.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В небе над Свердловской областью заметили «штрих-код» из огней

Павел Малков: ПМЭФ дает огромные возможности, мы их постарались максимально использовать в пользу Рязанской области

Концерт Лободы в Латвии закончился скандалом

Рязанская область активно расширяет сотрудничество с зарубежными странами

В Рязани трое самокатчиков проехали по двойной сплошной линии разметки

Касимовцы начали собирать белые грибы

В Рязани в ДТП пострадал 18-летний мотоциклист

В Старожилове нашли тело Николая Никитина

В Рязани сбили мотоциклиста насмерть

В Рязани умер заслуженный врач РФ Михаил Титов

Почему в рязанских троллейбусах и автобусах стало трудно дышать?

Медведев призвал Шольца встать на колени перед украинцами

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В небе над Свердловской областью заметили «штрих-код» из огней

Новости мира
Жители Свердловской областью заметили «штрих-код» из огней в небе...

Павел Малков: ПМЭФ дает огромные возможности, мы их постарались максимально использовать в пользу Рязанской области

Новости Рязани
Павел Малков подчеркнул, что у делегации Рязанской области на ПМЭФ-2024 была насыщенная работа.

Концерт Лободы в Латвии закончился скандалом

Новости мира
Выступление певицы Светланы Лободы на Дне города Даугавпилса в...

Рязанская область активно расширяет сотрудничество с зарубежными странами

Новости Рязани
8 июня на полях ПМЭФ-2024 подписан ряд Соглашений, направленных...

В Рязани трое самокатчиков проехали по двойной сплошной линии разметки

Новости Рязани
Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку.