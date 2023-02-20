В пятницу 13-го москвичка выиграла в гослотерею «Всё или ничего» более 35 миллионов рублей

В государственной лотерее «Всё или ничего» 13 января 2023 года был разыгран суперприз. Удача оказалась на стороне Миланы Корнеевой* из Москвы. По итогам 65626-го тиража счастливица выиграла 35 798 260 рублей.

Пятница 13-го в народе считается «днем неприятностей», но для Миланы и ее семьи число «13» является любимым и счастливым. Самые важные события — дни рождения и свадьбы происходят именно в эту дату.

В день судьбоносного розыгрыша у Миланы было предчувствие. Женщина, не придерживаясь тактики, купила билеты на пять тиражей подряд в мобильном приложении «Столото».

— Утром ко мне подошла мама и попросила обязательно поучаствовать в лотерейных розыгрышах от «Столото». Я прислушалась и купила билет онлайн, — вспоминает победительница. — Спустя время, после объявления результатов тиража, зашла в личный кабинет и замерла от шока. Затем, как закричала, что аж всех перепугала в доме! Всегда верила, что стану победительницей, но даже в мечтах не могла себе представить, что выиграю 35 миллионов!

Победительница вместе с супругом проживает в загородном доме и воспитывает трех дочерей. Женщина по образованию — психолог. Обладательница суперприза поделилась, что в жизни ей все достается с трудом. На данный момент Милане приходится работать курьером. Благодаря выигрышу женщина первым делом уволится с работы и пройдет переквалификацию, чтобы вернуться в любимую профессию. Счастливица намерена на призовые средства купить себе и мужу по автомобилю и помочь близким.

— Обязательно порадую себя подарком. Давно мечтала о новой машине. Стану обладательницей немецкого авто! — с улыбкой говорит Милана. — Желаю всем участникам испытать такие же эмоции. Вселенная всегда услышит того, кто мечтает и верит!

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян. Общий объем перечисленных целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составил 19,1 млрд рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составил 41,2 млрд рублей.

*Фото публикуется с разрешения победительницы.