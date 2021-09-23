В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года

Пенсионный фонд России перечислил категории россиян с право получать прибавку к пенсии в любое время года.

Сообщается, что речь идет о случаях, когда человеку исполняется 80 лет, при получении северного стажа или увольнении с работы. При таких условиях увеличение размера выплат не привязано к фиксированным датам в течение года.

В первом случае – по достижении 80 лет, прибавка начисляется с дня рождения автоматически.

При появлении нового стажа на Севере для получения повышенной выплаты нужно подать заявление с подтверждающими документами. Таким образом, пенсию пересчитают с нового месяца.