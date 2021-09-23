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Четверг, 23 сентября, 2021
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В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года

Никита Брыкин
В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
pixabay.com

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Пенсионный фонд России перечислил категории россиян с право получать прибавку к пенсии в любое время года.

Сообщается, что речь идет о случаях, когда человеку исполняется 80 лет, при получении северного стажа или увольнении с работы. При таких условиях увеличение размера выплат не привязано к фиксированным датам в течение года.

В первом случае – по достижении 80 лет, прибавка начисляется с дня рождения автоматически.

При появлении нового стажа на Севере для получения повышенной выплаты нужно подать заявление с подтверждающими документами. Таким образом, пенсию пересчитают с нового месяца.

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