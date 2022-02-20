0.6 C
Рязань
Воскресенье, 20 февраля, 2022

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве продавщицы интим-магазина

spot_img
На главнуюНовости мира

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве продавщицы интим-магазина

Александр Ильин

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего подозреваемого в жестоком убийстве продавщицы интим-магазина на улице Дыбенко, сообщает РЕН ТВ.

- Реклама -

Мужчину задержали утром 20 февраля на съёмной квартире. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Мотивы преступления сейчас выясняют правоохранители.

Напомним, убийство произошло 18 февраля. Злоумышленник нанёс женщине около 20 ударов ножом, после чего взял с витрины несколько товаров и скрылся. 

Пострадавшая смогла вызвать скорую помощь, но скончалась на месте до прибытия медиков. По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело. 

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Курской области женщина погибла, спасая из пожара свою 82-летнюю мать
Комментарии для сайта Cackle
spot_img