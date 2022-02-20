В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве продавщицы интим-магазина

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего подозреваемого в жестоком убийстве продавщицы интим-магазина на улице Дыбенко, сообщает РЕН ТВ.

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Мужчину задержали утром 20 февраля на съёмной квартире. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Мотивы преступления сейчас выясняют правоохранители.

Напомним, убийство произошло 18 февраля. Злоумышленник нанёс женщине около 20 ударов ножом, после чего взял с витрины несколько товаров и скрылся.

Пострадавшая смогла вызвать скорую помощь, но скончалась на месте до прибытия медиков. По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело.