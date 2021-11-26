В Петербурге задержали блогера, справившего нужду на стенд с фото ветерана

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего молодого человека, который справил нужду на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны и снял это на видео, пишет РЕН ТВ.

Как сообщает “Комсомольская правда”, парень, осознав, что ему грозит уголовное наказание, удалил ролик из соцсетей, а позже и сам аккаунт.

Узнав, что его разыскивают следственные органы, злоумышленник хотел сбежать из города на электричках, но там его и задержали.

Уточняется, подозреваемого намерены отправить на судебно-психиатрическую экспертизу.