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Четверг, 21 апреля, 2022

В Петербурге мужчина надругался над 13-летней девочкой и украл у неё 150 рублей

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В Петербурге мужчина надругался над 13-летней девочкой и украл у неё 150 рублей

Александр Ильин

В Курортном районе Санкт-Петербурга 55-летний мужчина надругался над 13-летней школьницей, отнял у неё 150 рублей и скрылся, сообщает Фонтанка.

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Мать девочки обратилась в полицию и рассказала, что инцидент случился 18 апреля около 17:30 возле дома № 431 на Приморском шоссе.

Неизвестный напал на школьницу, совершил в отношении неё действия сексуального характера, украл 150 рублей.

На следующей день оперативники задержали подозреваемого — 55-летнего жителя посёлка Ольгино, который в 2007 году был судим за убийство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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