В первом полугодии бюджет Рязани по доходам исполнен на 40,1% от плана

На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели и приняли к сведению отчет об исполнении бюджета города за 1 полугодие 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Как отметила председатель комитета по бюджету и налоговой политике Галина Трушина, бюджет по доходам исполнен на 5 млрд 514 млн рублей, или на 40,1% к уточненному плану на 2021 год. Из них собственные доходы составили 2 млрд 263 млн рублей, объем безвозмездных поступлений — 3 млрд 251 млн рублей.

По расходам бюджет города Рязани за I полугодие 2021 года исполнен на 6 млрд 081 млн рублей, или на 42,6% к уточненному плану на 2021 год.

Исполнение программной части бюджета в I полугодии 2021 года составило 6 млрд 028 млн рублей или 99,1% от общей суммы исполненных расходов бюджета.

Объем поступлений в муниципальный дорожный фонд города Рязани за I полугодие 2021 года составил 245 млн рублей (27,9%). Расход — 241 млн рублей (23,4%). Дефицит бюджета по состоянию на 1 июля 2021 года сложился в сумме 567 млн рублей.