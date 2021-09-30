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Четверг, 30 сентября, 2021
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В первом полугодии бюджет Рязани по доходам исполнен на 40,1% от плана

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В первом полугодии бюджет Рязани по доходам исполнен на 40,1% от плана

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На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели и приняли к сведению отчет об исполнении бюджета города за 1 полугодие 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Как отметила председатель комитета по бюджету и налоговой политике Галина Трушина, бюджет по доходам исполнен на 5 млрд 514 млн рублей, или на 40,1% к уточненному плану на 2021 год. Из них собственные доходы составили 2 млрд 263 млн рублей, объем безвозмездных поступлений — 3 млрд 251 млн рублей.

По расходам бюджет города Рязани за I полугодие 2021 года исполнен на 6 млрд 081 млн рублей, или на 42,6% к уточненному плану на 2021 год.

Исполнение программной части бюджета в I полугодии 2021 года составило 6 млрд 028 млн рублей или 99,1% от общей суммы исполненных расходов бюджета.

Объем поступлений в муниципальный дорожный фонд города Рязани за I полугодие 2021 года составил 245 млн рублей (27,9%). Расход — 241 млн рублей (23,4%). Дефицит бюджета по состоянию на 1 июля 2021 года сложился в сумме 567 млн рублей.

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