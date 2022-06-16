В оздоровительном лагере «Солнышко» прошёл Праздник дорожной безопасности

Инспекторы ГИБДД Рязанской области вместе с сотрудниками библиотеки-филиала №4 «Росинка» провели Праздник дорожной безопасности. Об этом сообщает управление МВД по области.

Гостями мероприятия стали ведущий специалист отдела по работе с населением Управления по делам территории города Рязани по Октябрьскому району Елена Андреевна Журавлёва, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД областного УМВД Александра Владимировна Тюрина, заведующая библиотекой Ольга Геннадиевна Андреева.

Гости поздравили всех с летними каникулами и напомнили о правилах безопасности на дорогах.

Ребята тремя командами состязались в конкурсах, подготовленных организаторами — это игры «Веселый светофор», «Я пешеход», «Найди правильный дорожный знак» и «Тир-Светофор».

Все участники по итогам праздника получили подарки, а победители – грамоты.