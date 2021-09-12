В Орловской области количество свиней превысило численность населения

Поголовье крупного рогатого скота, свиней и птиц в Орловской области растет стремительными темпами, пишет ОрелТаймс.

Сообщается, что количество коров выросло на более чем тринадцать процентов и теперь составляет 34 тысяч голов, а птиц – на почти тридцать процентов и равняется 1 730,7 тысяч голов.

Журналисты обратили внимание, что численность свиней превысило численность населения.

Так, теперь этих животных числится в Орловской области 756,6 тысяч голов (рост на треть). В регионе же на 1 января 2021 года проживает 724 686 человек.