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Воскресенье, 12 сентября, 2021
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В Орловской области количество свиней превысило численность населения

Никита Брыкин
В Орловской области количество свиней превысило численность населения

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Поголовье крупного рогатого скота, свиней и птиц в Орловской области растет стремительными темпами, пишет ОрелТаймс.

Сообщается, что количество коров выросло на более чем тринадцать процентов и теперь составляет 34 тысяч голов, а птиц – на почти тридцать процентов и равняется 1 730,7 тысяч голов.

Журналисты обратили внимание, что численность свиней превысило численность населения.

Так, теперь этих животных числится в Орловской области 756,6 тысяч голов (рост на треть). В регионе же на 1 января 2021 года проживает 724 686 человек.

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