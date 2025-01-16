В Орле задержали окровавленного мужчину, грозившего кинуть в прохожих гранату

В спортклубе около кинотеатра «Октябрь» задержали жителя Орла, который угрожал окружающим ножом и «гранатой», пишет телеграм-канал «Негласно в Орле».

По его данным, он начал вести себя неадекватно в баре возле сквера Танкистов. Злоумышленник приставал к посетителям и размахивал холодным оружием. Выйдя на улице, он обещал людям, что якобы кинет в них гранату.

Дебошир поранил сам себя, после чего по окровавленному следу его настигли бойцы Росгвардии.

«Выследили пассажира по кровяному следу. Какой же жесткий треш», — говорится в публикации. Реклама

В Росгвардии рассказали «Орловским новостям», что у задержанного изъяли схожий с ножом предмет и вызвали бригаду скорой помощи.