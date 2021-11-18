В Орле работники ТТП с последней надеждой попросили помощи у губернатора Клычкова

Сотрудники орловского трамвайно-троллейбусного предприятия записали видеообращение к губернатору Андрею Клычкову и исполняющему обязанности вице-губернатора по развитию инфраструктуры Владимиру Ивановскому.

Как стало известно, они попросили областных чиновников спасти их предприятие. Работники заявили, что электротранспорт изношен почти на сто процентов. Также есть проблемы с автобусами, а в силу отсутствия страховок на линию выходит всего десять троллейбусов и трамваев.

«Несмотря на то, что мэр неоднократно заявлял, что нам выделяют деньги, у нас нет ни запчастей, мы ничего не можем купить», – говорится в обращении.

Также они обратили внимание на рост долгов организации в четыре раза после ухода директора Александра Коровина. В итоге часть сотрудников вынуждена сидеть в резерве без зарплаты.

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