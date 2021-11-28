В Орле главный специалист Управления капитального строительства задержан за получение взятки

Следственные органы СК России по Орловской области возбудили уголовное дело о получение взятки (п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении главного специалиста Управления капитального строительства города и других должностных лиц управления. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

По данным правоохранителей, 26 ноября подозреваемый, действуя совместно с другими должностными лицами, получил от подрядчика по муниципальным контрактами, являющимся жителем Москвы, взятку в размере 650 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ по объектам, связанным с благоустройством дворов в Северном и Железнодорожном районах Орла.

В настоящий момент следователи устанавливают личности других людей, причастных к преступлению.