Михаил Подоляк, советник руководителя офиса президента Украины, высказал мнение, что договор, подписанный Россией с КНДР, отменяет все международные ограничения, наложенные на Пхеньян.

Он считает, что теперь запретительные инструменты не действуют и правил практически не осталось. По словам Подоляка, на этом фоне молчание ООН и других организаций, ответственных за контроль за выполнением санкций, выглядит особенно заметно, пишет «Московский комсомолец».

Евгений Ким, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН, прокомментировал URA.ru заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. В рамках этого договора страны обязались оказывать взаимную помощь в случае военной агрессии извне.

Евгений Ким заявил, что Россия способна самостоятельно защищаться от Вооружённых сил Украины (ВСУ) и не нуждается в помощи других стран. Он подчеркнул, что если ВСУ будут наносить удары по российской территории, то РФ будет защищаться без участия Северной Кореи.

Однако Ким отметил, что если бы Россия попросила КНДР направить, например, 50 тысяч солдат для участия в специальной военной операции (СВО), власти Северной Кореи согласились бы с этим. «Не случайно они сказали, что в одном окопе с нами. Но мы не просим их об этом», — добавил Евгений Ким.