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Понедельник, 10 апреля, 2023
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В Новосибирской области подростки поджигали женщину ради развлечения

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В Красноборовске компания подростков пыталась поджечь женщину ради развлечения, сообщило издание Readovka67.

Инцидент произошел 8 апреля. По предварительным данным, дети 10-12 лет разбрызгивали дезодорант на прохожих. Горожанка сделала им замечание.

«Один мальчик стоял в руках с аксом и зажигалкой, начали наезжать и угрожать. После чего направили огонь в лицо мне и моему младшему брату», – сообщила потерпевшая.

Она снимала происходящее на видео, в ответ злоумышленники били ее кулаками и царапали по рукам. В итоге женщине и ребенку удалось убежать от хулиганов.

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