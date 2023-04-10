В Новосибирской области подростки поджигали женщину ради развлечения

В Красноборовске компания подростков пыталась поджечь женщину ради развлечения, сообщило издание Readovka67.

Инцидент произошел 8 апреля. По предварительным данным, дети 10-12 лет разбрызгивали дезодорант на прохожих. Горожанка сделала им замечание.

«Один мальчик стоял в руках с аксом и зажигалкой, начали наезжать и угрожать. После чего направили огонь в лицо мне и моему младшему брату», – сообщила потерпевшая.

Она снимала происходящее на видео, в ответ злоумышленники били ее кулаками и царапали по рукам. В итоге женщине и ребенку удалось убежать от хулиганов.