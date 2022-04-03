В Новосибирске учитель спас третьеклассника от изнасилования в школьной раздевалке

Житель Новосибирска пожаловался в полицию на двух подростков, которые, по его словам, пытались изнасиловать его сына в школе, пишет КП.

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Мужчина рассказал, что злоумышленники затащили 11-летнего мальчика в школьную раздевалку в спортзале. Обоим подросткам по 13 лет.

«У них обоих нормальные семьи, родители не маргиналы… Я не знаю, за что они так с моим сыном… Он говорит, его повалили на пол, начали стягивать одежду и так далее», – пояснил отец пострадавшего.

По его словам, учитель сначала подумал, что дети просто балуются на перемене. Только спустя время он зашел туда и этим спас мальчика. У ребенка начались судороги, его доставили в больницу. Родители школьников, которые могут стать обвиняемыми, все отрицают.